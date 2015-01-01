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सैंपलिंग:धुरकी में 100 लोगों का कोरोना जांच के लिए लिया स्वॉब सैंपल

धुरकीएक घंटा पहले
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  • उन्होंने इस दौरान सभी लोगों से कोरोना जांच के लिए सैंपल स्वयं देने का अपील की है

प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट मुख्य पथ मे चिकित्सक प्रकाश पांडेय के नेतृत्व मे 100 लोगों का कोरोना जांच के लिए सैंपल कलेक्ट किया गया है। जानकारी देते हुए चिकित्सक प्रकाश पांडेय ने बताया की प्रभारी चिकित्सक डॉ. दिनेश कुमार के निर्देश पर मुख्य पथ से होकर आने जाने वाले सभी राहगीरों का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया है।

उन्होंने इस दौरान सभी लोगों से कोरोना जांच के लिए सैंपल स्वयं देने का अपील की है। उन्होंने कहा की जांच से संक्रमित व्यक्ति का पता लगाया जा रहा है। ताकी संक्रमित व्यक्ति का समय रहते इलाज किया जाए और संक्रमण को फैलने से रोका जाए। इस दौरान लैब टेक्नीशियन रंजीत कुमार सिन्हा स्वास्थ्य कर्मी गौतम कुमार, पंकज कुमार व शिवशंकर कुमार मौजूद थे।

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