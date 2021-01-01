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कार्रवाई:किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

धुरकी5 घंटे पहले
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  • इसी के आलोक मे थाना प्रभारी ने अभियुक्त राजू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया

थाना क्षेत्र के सगमा गांव की एक दलित नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश मे आया है। इसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि किशोरी की मां ने नामजद आरोपी के विरुद्ध लिखित आवेदन दिया था।

इसके आलोक में थाना प्रभारी ने बताया कि आवेदन के माध्यम से पीड़ित किशोरी की मां ने सगमा गांव निवासी राजू भुइयां पिता गोविंद भुइयां के विरुद्ध बहला-फुसलाकर अपने घर में दुष्कर्म करने की शिकायत की थी। इसी के आलोक मे थाना प्रभारी ने अभियुक्त राजू को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है।

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