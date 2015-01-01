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मौत से खेलते खदान मालिक:सुरक्षा ताक पर, 250 फीट गहरी खदान में काम कर रहे मजदूर पर पत्थर गिरा, मौत

डोमचांचएक घंटा पहले
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मृतक राजू पंडित
  • चंचाल पहाड़ी में नियम विरुद्ध चल रही खदान में हादसा

जिले में खतरनाक हो चुके खदानों में लगातार दुर्घटनाएं घटने व जान माल के नुकसान होने के बावजूद भी खनन विभाग की उदासीनता के कारण इन खदानों में खनन कार्य पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। जिसके कारण आए दिन वहां कार्यरत मजदूरों की मौत होती है। गुरुवार को डोमचांच थानान्तर्गत चंचाल पहाड़ी के पास संचालित एक खदान में हादसा के दौरान वहां कार्यरत एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान तेतरियाडीह निवासी राजू पंडित(42) के रूप में की गई है।

सूचना मिलने पर पुलिस ने मजदूर के शव को खदान से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। घटना अपराह्न लगभग 3 बजे की है। जानकारी अनुसार सविता स्टोन के नाम से संचालित खदान का मालिक डोमचांच निवासी शिव कुमार मोदी बताया गया है। जिस समय खदान में दुर्घटना हुई उस दौरान कई मजदूर वहां खनन कार्य में लगे थे। इसी दौरान उपर से पत्थर गिर जाने के कारण मजदूर की मौत हो गई। इधर मामले पर लीपापोती का प्रयास भी शुरू कर दी गई है।

जिसके तहत मजदूर के मौत का कारण उसका पैर फिसलना और खदान में गिर जाना बताया जा रहा है। विदित हो कि सितंबर माह में डोमचांच व नवलशाही इलाके में हुए खदान दुर्घटना में भी शक्तिमान ट्रक के दो चालकों सहित एक मजदूर की मौत हो गई थी। जानकारी अनुसार डीजीएमएस द्वारा जिले में संचालित कई खदानों को असुरक्षित बताते हुए खनन विभाग को वहां खनन कार्य पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया गया है।

विभाग के वेबसाइट पर खदान बंद होने की जानकारी थी, फिर भी खुदाई

चंचाल पहाड़ी के पास संचालित खदान की गहराई 250 फीट से अधिक होने व सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेचिंग व फेंसिंग का कार्य नहीं कराए जाने को लेकर खान सुरक्षा निदेशालय के पदाधिकारियों द्वारा गत दिनों खदान के निरीक्षण के दौरान इसे खतरनाक बताते हुए खनन कार्य करने पर रोक लगा दी गई थी। वहीं खनन विभाग के वेबसाइट पर भी खदान के बंद होने की जानकारी दी गई है।

इसके विपरीत खदान मालिक द्वारा विभाग के निर्देशों की अवहेलना कर खदान से अवैध तरीके से पत्थरों के निकासी का कार्य कराया जा रहा था। उल्लेखनीय हो कि जिले में संचालित अधिकांश खदानों में सुरक्षा मापदंड की अवहेलना करते हुए लगभग 300 फीट नीचे से पत्थरों के निकासी का कार्य कराया जा रहा है। जबकि ऐसे हालात में खदानों में विभागीय निर्देशानुसार खनन कार्य पर रोक के निर्देश जारी किए गए है।

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