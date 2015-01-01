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प्रदर्शन:सड़क निर्माण का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस व मजदूरों पर किया पथराव, हाइवा चालक घायल

डोमचांच3 घंटे पहले
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ग्रामीणों को समझाते एसडीपीओ।
  • गोलवाढ़ाब-पिपचो मार्ग पर शिवमंदिर के पास ग्रामीणों की रैयती जमीन पर सड़क निर्माण का विरोध

गोलवा ढ़ाब शिवमंदिर के समीप विवादित स्थल पर सड़क निर्माण के दौरान ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर अचानक हमला कर दिया। इससे हाइवा चालक प्रकाश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि मौके पर मौजूद एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद, अंचल निरीक्षक रामनारायण ठाकुर व थाना प्रभारी दशरथ यादव की सूझबूझ से घटना को टाला गया। घटना गुरुवार शाम 5 बजे की है।

जानकारी अनुसार डोमचांच से पिपचो जाने वाली मार्ग का गोलवाढ़ाब शिव मंदिर के समीप लगभग 300 फीट सर्वे रोड के बजाए रैयती भूमि पर सड़क निर्माण कराए जाने का ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा था। जिसे लेकर उक्त स्थल पर सड़क निर्माण कार्य लगभग तीन वर्षों से अधर में लटका हुआ था। इस संबंध में काराखुंट के ग्रामीणों ने बताया कि 1980 के दशक में कराए जा रहे रोड निर्माण के दौरान सर्वे रोड के बजाए ग्रामीणों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे पगडंडी की ही कालीकरण कर दी गई थी।

जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। जबकि सर्वे रोड का स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर अपने कब्जे में कर लिया गया है। वहीं काराखुंट के ग्रामीण सर्वे रोड को अतिक्रमण मुक्त कराकर कब्जा दिलाने की मांग कर रहे थे। दूसरी ओर दर्जनों बार सड़क निर्माण करा रहे संवेदक द्वारा सड़क निर्माण का असफल प्रयास किया जा रहा था। वहीं गुरुवार को किसी विवाद की आशंका को लेकर काफी संख्या में महिला पुलिस बल के साथ जैप के जवान मौजूद थे।

दूसरी ओर घटना के बाद पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करते हुए महिलाओं को समझा बुझाकर सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया गया। पुलिस द्वारा घायल हाइवा चालक को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

मौके पर बीडीओ मनीष कुमार के अलावा दर्जनों जवान मौजूद थे। इधर मामले में एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि विरोध कर रहे लोगो को समझा बुझाकर उन्हें शांत करा दिया गया है। मामले में किसी के विरूद्ध मामला दर्ज नहीं किया गया है।

उपायुक्त के निर्देश पर एसडीओ ने की थी रोड की जांच

शिव मंदिर के पास सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर पंचायत के मुखिया पति उमेश यादव ने डीसी को आवेदन देकर दंडाधिकारी नियुक्त करते हुए सड़क के मरम्मती की मांग की थी। डीसी ने एसडीओ मनीष कुमार को जांच का निर्देश दिया था। एसडीओ ने मामले की जांच की थी। इसके बाद वहां मरम्मती का कार्य शुरू कराया गया था।

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