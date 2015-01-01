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घटना:कार के धक्के से बाइक सवार दंपती घायल

डुमरी2 घंटे पहले
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  • स्थानीय लोगों ने घायलों को ईलाज के लिए डुमरी रेफरल अस्पताल पहुंचाया

डुमरी थाना क्षेत्र के सेवाटांड़ गांव के समीप केबी रोड पर शनिवार को मारुति वैन की चपेट में आने से दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय लोगों ने घायलों को ईलाज के लिए डुमरी रेफरल अस्पताल पहुंचाया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बरगंडा निवासी लियाकत अंसारी अपनी पत्नी असिमन बीबी के साथ बाइक से डुमरी से घर लौट रहे थे।

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