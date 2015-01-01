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छापेमारी:डुमरी के एक घर से होता था अवैध शराब का कारोबार, पुलिस ने किया जब्त, एक गिरफ्तार

डुमरी2 घंटे पहले
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  • पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब सहित गैस सिलेंडर व डीजल बरामद किया

डुमरी पुलिस ने कल्हाबार पंचायत के तेलखरा गांव स्थित एक घर में छापामार कर बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब सहित कालाबाजारी के लिए जमाकर रखे गए गैस सिलेंडर और डीजल बरामद किया। पुलिस ने मौके से गृह स्वामी को हिरासत में लिया है। छापेमारी का नेतृत्व डुमरी थाना प्रभारी बिन्देश्वरी दास कर रहे थे। छापामारी टीम में एसआई सरोज सिंह, पवन सिंह, तोबियस करकेट्टा, एएसआई मदन झा सहित सेट के जवान शामिल थे।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तेलखरा निवासी दयानंद साव द्वारा अंग्रेजी शराब, गैस सिलेंडर और डीजल का भारी पैमाने पर अवैध कारोबार किया जा रहा है। सूचना पर छापामारी टीम ने जब घर की तलाशी ली तो घर से बड़ी मात्रा में किंग फिशर व हावर्ड केन बियर, राॅयल स्टेग, किंग गोल्ड और ब्लू वर्ल्ड अंग्रेजी शराब की बोतल, इण्डेन गैस का लगभग चार दर्जन खाली और भरा सिलेंडर और लगभग 300 लीटर डीजल बरामद किया। पुलिस ने मौके से दयानंद साव को पकड़ कर थाना ले गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है कि इस अवैध कारोबार में और कितने लोग थे।

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