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बीडीओ ने की बैठक:अंत्योदय योजना की सफलता को लेकर बैठक आयोजित

डुमरी कटसरी4 घंटे पहले
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प्रखंड कार्यालय परिसर में बीडीओ कार्यालय कक्ष में गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार अमन की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में श्री अमन ने जीविका के बीपीएम आनंद कुमार से मिशन अंत्योदय पर विचार-विमर्श किया। कहा गया कि मिशन अंत्योदय के निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप आंकड़ों को संग्रह किया जाना है। इसमें जीविका से संबंधित संसाधनसेवी, कर्मी, पंचायत सचिव, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, बाल विकास परियोजना कर्मी के सहयोग से प्रपत्र 2 से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण किया जाना है। इस कार्य में प्रखंड परियोजना प्रबंधक प्रखंड स्तर पर नोडल कर्मी के रूप में कार्य करेंगे। पंचायत स्तर पर जीविका से नामित दो कैडरों को 5 दिनों के मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा। मौके पर जीविका कर्मी एवं अन्य मौजूद थे।

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