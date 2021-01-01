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हादसा:ट्रैक्टर बाइक को धक्का मार पेड़ से टकराई

डुमरी5 घंटे पहले
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  • इस घटना में किसी प्रकार के जानमाल की हानि नहीं हुई

डुमरी थाना क्षेत्र के बेरमो मोड़ के समीप बुधवार की शाम एक बड़ा हादसा होते-होते उस समय बच गया जब एक ब्रेक फेल ट्रैक्टर कई वाहनों को टक्कर मारते एक पेड़ से जा टकराई। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार के जानमाल की हानि नहीं हुई।

उतराखंड क्षेत्र से बालू लाद कर ट्रैक्टर पुराना जीटी रोड पर डुमरी मोड़ की ओर से ईसरी की ओर जा रहा था। ब्रेक फेल हो जाने से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर तेज गति से इधर-उधर भागने लगा। ट्रैक्टर सड़क के किनारे खड़ी एक वाहन और दो बाइक को टक्कर मारते हुए पेड़ से जा टकराई।

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