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डुमरी के दुधपनिया गांव का मामला:फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या परिजनों ने कहा- कारणों का पता नहीं

डुमरी4 घंटे पहले
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डुमरी थाना क्षेत्र के दुधपनिया गांव में बीती रात एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। मृतक के दो पुत्र हैं।

मृतक के पास दो ऑटो हैं एक ऑटो वह खुद चलाता था। बताया जाता है कि गुरूवार की सुबह परिजनों ने दुधपनिया निवासी पूषन महतो का पुत्र रामेश्वर महतो 28 वर्ष को घर के एक कमरे में फांसी पर लटका देखा। परिजनों द्वारा चिखने चिल्लाने की आवाज सून पड़ोस के लोग वहां पहुंचे और उसे फंदे से नीचे उतारा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने बताया कि रात को वह घर के एक कमरे में अकेला सोया हुआ था उसकी पत्नी सुलेखा देवी अपने दोनों बच्चों अजीत और सुमीत के साथ दूसरे कमरे में सोयी हुई थी। सुबह जब परिजन उसे उठाने के लिए उसके कमरे में गये तो उसे फांसी में लटका पाया। रामेश्वर की मौत से उसकी पत्नी समेत घर के अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि उसने आत्महत्या क्यों की इसका कारण हमलोगों को पता नहीं है।

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