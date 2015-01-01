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धन बरसा:धनतेरस पर गढ़वा में 13 करोड़ के सोने-चांदी के जेवर और सिक्के बिके, लोगों ने 3 करोड़ के वाहन खरीदे

गढ़वा2 घंटे पहले
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आभूषण खरीदती महिलाएं।

(मो एनाम खान) कोरोना कॉल के बावजूद धनतेरस के अवसर पर गढ़वा में 17 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय हुआ। इस दौरान सोने-चांदी के आभूषणों का 12 करोड़ रुपए का व्यवसाय हुआ है। इस संबंध में सर्राफा स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष भुनेश्वर प्रसाद सोनी ने कहा कि सिर्फ गढ़वा शहर में तीन करोड़ रुपए का सोने-चांदी के आभूषणों की बिक्री हुई है। जबकि पूरे गढ़वा जिला में 13 करोड़ रुपए का व्यवसाय हुआ है।

उन्होंने कहा कि सोना के दाम में पिछले वर्ष की तुलना 15 प्रतिशत की वृद्धि होने के बावजूद बिक्री अच्छी हुई है। उन्होंने कहा कि चांदी 65 हजार रुपए प्रति किलोग्राम है। चांदी का पुराना सिक्का 920 रुपए, प्रति 10 ग्राम का लक्ष्मी गणेश का सिक्का 590 रुपए, प्रति 10 ग्राम का चांदी का जेवर 520 रुपए, प्रति 10 ग्राम का चांदी का बर्तन 610 रुपए की दर से बिक्री की गई।

वहीं 916 हॉल मार्क प्रति 10 ग्राम सोना 52 हजार 500 रुपए व 750 हॉलमार्क प्रति 10 ग्राम सोना 45 हजार एक सौ रुपए की दर से बिक्री की गई। मध्यम वर्ग के ज्यादातर लोगों ने स्टील व पीतल के बर्तनों की खरीदारी की। जबकि कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के समान टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल आदि की खरीदारी की।

दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया वाहनों की पूर्व से बुकिंग की गई थी। धनतेरस को लेकर गढ़वा शहर के बर्तन पट्टी एवं सोनार पट्टी में विशेष चहल-पहल देखी गई। जबकि मुख्य पथ में भी दुकानदारों द्वारा अपने दुकानों को सजाई गई थी। धनतेरस पर खरीदारी का सिलसिला देर रात तक चलता रहा।

लोगों ने दो पहिया और चार पहिया वाहनों की पहले से कराई थी बुकिंग

दो पहिया से लेकर चार पहिया वाहनों का व्यवसाय शोरूम के प्रोपराइटरों के द्वारा तीन करोड़ रुपए बताया गया है। इसके अलावा धनतेरस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यवसाय एक करोड़ रुपए होने की बात दुकानदारों द्वारा कही गई है। जबकि बर्तन की खरीदारी पर ग्राहकों के द्वारा 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वही फर्नीचर के समान कंप्यूटर सहित अन्य सामानों की ग्राहकों के द्वारा खरीदारी किए जाने पर 80 लाख रुपए का व्यवसाय हुआ है।

धनतेरस को लेकर गुरुवार की सुबह से ही लोग अपने - अपने मनपसंद सामान की खरीदारी शुरू कर दिया था। धनतेरस को लेकर विभिन्न कंपनी द्वारा सामान पर रखे गए निश्चित उपहार का भी ग्राहकों ने फायदा उठाया। धनतेरस पर सबसे ज्यादा खरीदारी बर्तन की हुई।

वही आभूषण,इलेक्ट्रॉनिक्स, दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया वाहनों आदि की दुकान पर भी भीड़ देखी गई। विदित हो कि धनतेरस के मौके पर लोगों द्वारा कुछ ना कुछ खरीदने की परंपरा रही है। इस का निर्वहन करते हुए लोगों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न सामान की खरीदारी की।

सड़क के किनारे लगाए गए थे स्टॉल

धनतेरस को लेकर सड़क के किनारे दुकानदारों द्वारा स्टॉल लगाया गया था। जहां दुकानदार बर्तन व इलेक्ट्रॉनिक सामान के अलावा अन्य कई सामान बेच रहे थे। सड़क के किनारे स्टाल लगाए जाने से गुरुवार के दिन भर ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती रही।

सुरक्षा में तैनात थे पुलिस के जवान

धनतेरस के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा को लेकर शहर के विभिन्न जगहों पर पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। ताकि धनतेरस के अवसर पर खरीदारी करने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा बर्तन पट्टी, सोना चांदी दुकान पट्टी सहित अन्य जगहों पर पुलिस के जवान तैनात किए गए थे।

दो लाख का झाड़ू का व्यवसाय

धनतेरस के अवसर पर गढ़वा में दो लाख रुपए के झाड़ू का व्यवसाय हुआ। लोगों की मान्यता है कि धनतेरस के अवसर पर झाड़ू खरीदने से सुख - समृद्धि आती है। साथ ही लक्ष्मी जी का वास होता है। इसी मान्यता को लेकर आज गढ़वा शहर के लोगों ने जमकर झाड़ू की खरीदारी की। झाड़ू विक्रेता अमित कुमार ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष झाड़ू की बिक्री अच्छी हुई है।

उन्होंने कहा कि लोग दोपहर से ही झाड़ू खरीदने को लेकर उनके दुकान में पहुंचने लगे हैं। मनोहर कुमार ने कहा कि उनके दुकान में झाड़ू 40 से लेकर 100 रुपए प्रति पीस कि दर से बिक्री की गई। उन्होंने कहा कि उनके दुकान में शाम 5:00 बजे तक बीस हजार का झाड़ू की बिक्री हो चुकी है।

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