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परीक्षा:इंटर संपूरक परीक्षा की प्रथम पाली में 178, द्वितीय में तीन ने दी परीक्षा

गढ़वा2 दिन पहले
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  • इस क्रम में शहर के चिनिया रोड स्थित शांति निवास उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर प्रथम पाली में 72 में 65 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया

झारखंड अधिविध परिषद के तत्वावधान में आयोजित इंटरमीडिएट संपूरक परीक्षा के चौथे दिन के प्रथम पाली में 191 परीक्षार्थियों में 178 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। जबकि 13 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली तीन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। विदित हो कि इंटरमीडिएट संपूरक परीक्षा को लेकर जिला मुख्यालय में तीन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस क्रम में शहर के चिनिया रोड स्थित शांति निवास उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर प्रथम पाली में 72 में 65 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया।

जबकि सात परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वही शालिग्राम मध्य विद्यालय सोनपुरवा परीक्षा केंद्र पर प्रथम पाली में 12 परीक्षार्थियों में 11 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। एक परीक्षार्थी अनुपस्थित रहा। वहीं दूसरी पाली में मात्र दो परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। सूरत पांडेय डिग्री कॉलेज परीक्षा केन्द्र पर प्रथम पाली में 107 परीक्षार्थियों में 102 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। पांच परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में मात्र एक परीक्षार्थी ने परीक्षा दिया।

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