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पल्स पोलियो अभियान:44 हजार बच्चों को दी जाएगी पोलियो की खुराक

बंशीधर नगर5 घंटे पहले
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  • बंशीधर नगर के बूथ पर ड्रॉप पिलाकर एसडीओ ने की अभियान की शुरुआत

बंशीधर नगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित नगर पंचायत क्षेत्र के रक्सा टोला स्थित आंगनबाड़ी पोलियो बूथ पर 31 जनवरी सेे दो फरवरी तक चलनेे वाले सघन प्लस पोलियो अभियान का शुभारंभ अनुमंडल पदाधिकारी जयवर्द्धन कुमार व अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. सुचित्रा कुमारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर व बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर किया। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी जयवर्धन कुमार ने कहा कि देश को पोलियो मुक्त बनाने में सबका सहयोग आवश्यक है।

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सभी लोग 0-5 वर्ष के बच्चों को अपने अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो ड्रॉप पिलावें तथा पोलियो मुक्त राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक सुचित्रा कुमारी ने बताया कि सघन पल्स पोलियो अभियान में 44 हजार 489 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पोलियो बूथ पर अधिक से अधिक बच्चे को पोलियो ड्राप पिलाना है शेष छूटे हुए बच्चों को डोर टू डोर टीका कर्मी द्वारा जाकर ड्राॅप पिलाया जाना है। मौके पर पर्यवेक्षक विकास स्वदेशी, टीका कर्मी व अन्य लोग उपस्थित थे।

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