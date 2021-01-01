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घटना:दीवार के नीचे दबने से 5 माह की बच्ची की मौत

बंशीधर नगर2 घंटे पहले
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  • परिजनों के चीत्कार से अनुमंडल अस्पताल गमगीन हो गया

थाना क्षेत्र के कोलझिकी ग्राम निवासी मनजीत कुमार चंद्रवंशी की पुत्री रितु कुमारी उम्र 5 माह की मौत दीवार के नीचे दबने से हो गई। घटना बुधवार को दोपहर की बताई जाती है। घटना के बारे में बताया जाता है कि मनजीत कुमार चंद्रवंशी अपने घर के निर्माणाधीन 8 फीट ऊंची दीवार में पानी पटा रहे थे।

इसी दौरान दीवार अचानक पलट गई। बच्ची दीवार के समीप ही थी। दीवार के गिरने से रितु कुमारी बुरी तरह जख्मी हो गई। घटना के बाद घायल रितु को इलाज के लिए परिजनों ने अनुमंडलीय अस्पताल लाया जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों के चीत्कार से अनुमंडल अस्पताल गमगीन हो गया।

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