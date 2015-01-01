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छापामारी:50 लीटर देसी महुआ शराब बरामद 130 किलो जावा महुआ किया नष्ट

गढ़वा4 घंटे पहले
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पुलिस ने रंका थाना के दाग एवं गौरगाड़ा गांव में छापामारी के दौरान 50 लीटर देसी महुआ शराब बरामद किया है। साथ ही 130 किलो जावा महुआ को नष्ट किया है।

इसकी जानकारी देते हुए एसडीपीओ वहामन टूटी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। कि दोनों गांव में अवैध शराब बनाकर बिक्री किया जाता है। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रंका थाना प्रभारी द्वारा एक टीम पु.अ.नि. कुंदन कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम बनाकर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में ग्राम गासेदाग के महेंद्र सिंह पिता रामदयाल सिंह के घर से करीब 20 लीटर अवैध देशी महुआ शराब जब्त किया गया। तथा करीब 70 किग्रा जावा महुआ को विनिष्ट किया गया। इसके बाद छापामारी टीम द्वारा रंका थाना क्षेत्र के गौरगड़ा गांव निवासी रामआधीन साव पिता हजारी साव के घर से करीब 30 लीटर अवैध महुआ शराब को जप्त किया गया। एव करीब 60 किग्रा जावा महुआ को मौके पर ही विनिष्ट किया गया।

पुलिस ने मौके पर इस मामले में संलिप्त राम अधीन साव पिता हजारी साव को गिरफ्तार कर लिया पु0अ0नि0 कुंदन कुमार सिंह के लिखित आवेदन पर अभियुक्त राम अधीन साव के विरुद्ध रंका थाना कांड संख्या 237/20 धारा 272/273/290/भा0द0वि0 एवं 47(a) उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

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