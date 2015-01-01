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हादसा:करंट की चपेट में आने से एक झुलसा

गढ़वा2 घंटे पहले
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  • परिजनों ने बताया कि वह घर में खराब बिजली को बना रहा था

चिनिया के रनपुरा गांव निवासी मोती लाल यादव का पुत्र राजेश यादव 30 वर्ष करंट की चपेट से जख्मी हो गया। उसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है।

परिजनों ने बताया कि वह घर में खराब बिजली को बना रहा था। उसी बीच अचानक करंट प्रवाहित तार में करंट आ गई। जिससे उसकी चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया।

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