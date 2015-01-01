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अपराध:झांसा देकर नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने वाला युवक गिरफ्तार

गढ़वा4 घंटे पहले
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पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को शादी के झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक कैलान गांव निवासी धर्मवीर भुइयां बताया गया है।

इस संबंध में एसडीपीओ बहामन टूटी ने बताया कि धर्मवीर भुइयां को एक नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण एवं शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।जांच में बात प्रकाश में आई कि एक 16 वर्ष की लड़की को भवनाथपुर थाना अंतर्गत ग्राम कैलान निवासी धर्मवीर भुइयां पिता लल्लू भुइयां को कई महीनों तक शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाता था। जिसके कारण नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई।पीड़िता द्वारा जैसे ही भवनाथपुर थाना को सूचना दिया गया।

वैसे ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए भवनाथपुर थाना कांड संख्या 239/20 दिनांक 17/12/20 धारा 376 भा0द0वि0 एवं 6 पोक्सो ऐक्ट के तहत अंकित कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई शुरू किया गया। और महज 3 घंटे के अंदर अभियुक्त धर्मवीर भुइयां पिता लल्लू भुइयां ग्राम कैलान को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता का चिकित्सीय जांच एवं न्यायालय में बयान कराने की कार्रवाई की जा रही है। इस कांड में गिरफ्तार प्राथमिकी अभियुक्त धर्मवीर भुइयां को उचित पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

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