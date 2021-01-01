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मतगणना:अधिवक्ता संघ का चुनाव 17 को वोटिंग, 18 को गिनती

गढ़वा2 घंटे पहले
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  • साथ ही मतगणना की तिथि 18 फरवरी को 10:30 बजे दिन से निर्धारित की गई

जिला अधिवक्ता संघ गढ़वा के होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए तिथि निर्धारित की गई। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार नामांकन के लिए क्रमश:5,6, एवं आठ फरवरी को दिन के 11:00 से 2:00 बजे तक तिथि निर्धारित की गई है, जबकि स्क्रूटनी के लिए 9 फरवरी को दिन के 11:00 बजे से 2:00 बजे तक की तिथि निर्धारित की गई है, नामांकन वापसी की तिथि 10 फरवरी को 1:00 बजे दिन तक की तिथि निर्धारित की गई है, जबकि वोटिंग की तिथि 17 फरवरी को 11:00 से 3:00 बजे की तिथि निर्धारित की गई है।

साथ ही मतगणना की तिथि 18 फरवरी को 10:30 बजे दिन से निर्धारित की गई है। उक्त आशय की जानकारी मुख्य चुनाव पदाधिकारी उपेंद्र प्रसाद सिंह ने दी। वही प्रत्याशियों ने अपने-अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है तथा वोटरों से मिलने का अभियान पेश कर दिया।

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