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  • After Seven And A Half Months, Bus Service Starts From Today For Bihar, UP And Chhattisgarh, Passengers Will Sit On Every Seat, Will Not Pay Double The Fare

बस सेवा:साढ़े सात महीने बाद आज से बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ के लिए बस सेवा शुरू, हर सीट पर बैठेंगे यात्री, नहीं देना हाेगा दोगुना भाड़ा

गढ़वाएक घंटा पहले
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  • यहां से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य के लिए बसें मिलती है

अंतरराज्यीय बस परिचालन को लेकर परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार के द्वारा गाइडलाइन जारी किए जाने के पश्चात साढ़े सात महीना के बाद गढ़वा से अंतरराज्यीय बसों का परिचालन रविवार से शुरू किया जाएगा। गढ़वा शहर के सोनपुरवा मोहल्ला स्थित बस स्टैंड से 30 अंतरराज्यीय बसों का परिचालन किया जाता है। जिसमे बाबूलाल, आदर्श, गुप्ता, अंबिका, दुबे, रॉयल, आशीर्वाद, चलता, जनता, जयंत आदि बसों के नाम शामिल हैं। यहां से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य के लिए बसें मिलती है।

अंतरराज्यीय बस परिचालन को लेकर परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार के द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को लेकर बस में जितनी सीट की क्षमता है, उससे एक भी अधिक यात्री बैठाने की अनुमति नहीं है। मतलब यह है कि अब एक यात्री को दो सीट का किराया नहीं चुकाना होगा।

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