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स्थल निरीक्षण:अन्नराज जलाशय नहर के जीर्णोद्धार से दूर होगी किसानों की सिंचाई की समस्या

गढ़वा4 घंटे पहले
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  • कार्य में शिकायत के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की दो योजनाओं की जांच

विधायक सह प्रदेश के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गुरुवार को गढ़वा प्रखंड में संचालित दो बड़ी योजनाओं के निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किया। जिसमें 84 करोड़ की लागत से निर्माण कराए जा रहे अन्नराज जलाशय से नहर का जीर्णोद्धार व लाइनिंग का कार्य का और करीब 42 करोड़ की लागत से निर्माण कराए जा रहे गढ़वा शहरी पेयजलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया।

मंत्री ने कहा कि नहर का जीर्णोद्धार व लाइनिंग का कार्य पूर्ण होने से गढ़वा प्रखण्ड के लोगों को सिंचाई का समुचित साधन मिल जाएगा। वहीं शहरी पेयजलापूर्ति योजना को पूर्ण होने से गढ़वा शहर के लोगों को 15 अप्रैल से शुद्ध पानी मिल पाएगा। इस दौरान मंत्री ने कहा कि नहर का जीर्णोद्धार का कार्य कमला कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है।

काम में गुणवत्ता नहीं व बाहरी मजदूरों को काम देने की मिली थी शिकायत

इसमें ग्रामीणों ने घटिया सामग्री का प्रयोग करने, गुनवक्तायुक्त कार्य नहीं करने और बाहरी मजदूरों को काम देने की शिकायत किया था। मंत्री ने सदर प्रखंड के नावाडीह, कितासोती खुर्द में नहर निर्माण में गड़बड़ी देख मौके पर उपस्थित संवेदक, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट इंचार्ज मुकेश सिंह को जमकर फटकार लगाई। कहा कि स्थानीय स्तर पर ही मजदूरों व मिस्त्री को काम दें। बाहरी लोगों को काम न दें। सरकार का उद्देश्य स्थानीय मजदूरों को अधिक से अधिक कार्य मुहैया कराना है।

ऐसा नही करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मौके पर ही नहर के पास लोगों की आवागमन के लिए सड़क का प्रस्ताव बनाकर भेजने का भी निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने जगह-जगह रुक रुक कर ग्रामीणों से भी बातचीत किया। इसके बाद वे करीब 42 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले शहरी पेयजलापूर्ति योजना का भी बेलचम्पा स्थित कोयल नदी में और शहर के सोनपुरवा मोहल्ला स्थित शुद्ध जल शोध केंद्र के निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर उपस्थित संवेदक, विभागीय कार्यपालक अभियंता और कनीय अभियंता को हर हाल में 15 अप्रैल तक कार्य पूर्ण कर शहर के लोगों को पानी देने का निर्देश दिया है।

दो वर्ष बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हो सका : अन्नराज जलाशय से निकले नहर का जीर्णोद्धार व लाइनिंग का कार्य की स्वीकृति वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। जिसका निर्माण फरवरी 2020 में ही पूर्ण करना था। मगर कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो सका। इस योजना को पूर्ण होने से 58 किलोमीटर में 42 गांव के करीब 6600 हेक्टेयर भूमि में बेहतर सिंचाई का साधन हो जाएगा। मौके पर जिलाध्यक्ष तनवीर आलम, प्रखंड अध्यक्ष फुजैल अहमद, विनोद तिवारी, नारद तिवारी, विधायक प्रतिनिधि कंचन साहू, आशुतोष पांडेय, नीरज तिवारी आदि उपस्थित थे।

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