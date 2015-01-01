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कार्यक्रम:भाजपा नगर मंडल का आज प्रखंड कार्यालय पर धरना

गढ़वा2 दिन पहले
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  • भाजपा नगर मण्डल अध्यक्ष उमेश कश्यप ने कहा कि उक्त धरना कार्यक्रम पूर्वाह्न दस बजे से आयोजित किया जाएगा

भाजपा नगर मंडल गढ़वा के तत्वावधान में 16 दिसंबर को प्रखंड कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए भाजपा नगर मण्डल अध्यक्ष उमेश कश्यप ने कहा कि उक्त धरना कार्यक्रम पूर्वाह्न दस बजे से आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने मंडल के पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य एवं मंडल में निवास करने वाले भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, संयोजक, सह संयोजक लोगों से शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा है 16 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रखंड कार्यालय गढ़वा में प्रदेश भाजपा नेतृत्व के निर्देशानुसार इन पांच मुद्दों स्थानीय नगर निगम निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, धान खरीद, घाट नीलामी व विधि-व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार पर धरना दिया जाएगा।

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