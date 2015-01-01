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सुविधा:गढ़वा से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू

गढ़वा2 घंटे पहले
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जिलावासियों को दिल्ली जाने के लिए अब बस ढूंढने की जरूरत है। गढ़वा से दिल्ली जाने के लिए बस की शुरुआत कर दी गई है। गढ़वा से दिल्ली जाने के लिए सानिया नामक बस का शुभारंभ किया गया है। इस संबंध में बस मालिक पप्पू खान ने कहा कि गढ़वा से दिल्ली गढ़वा जिलावासी अब बस के माध्यम से जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यात्री गढ़वा से चोपन, मिर्जापुर, इलाहाबाद, कानपुर व आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि बस से संबंधित किसी भी जानकारी प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर 94 313 64239 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए बस में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। इस अवसर पर गढ़वा जिला बस कर्मचारी संघ के संरक्षक शैलेश गौरव उपस्थित थे।

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