पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्रवाई की तैयारी:मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों को दी गई नोटिस

मझिआंव2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शल्य चिकित्सक सह जिला मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के निर्देश पर रेफरल प्रभारी डॉ कमलेश कुमार के द्वारा मझिआंव, बरडीहा एवं कांडी में अनधिकृत रूप से तथाकथित डॉक्टरों के द्वारा अवैध रूप से धड़ल्ले से चलाये जा रहे क्लिनिक व अस्पताल के संचालकों को नोटिस किया गया है।

जिसमें ब्लॉक रोड स्थित गायत्री मेडिकल हॉल,डॉ नेयाज अहमद, गौरी मेडिकल हॉल डॉ. अनिल कुमार सिंह व लक्ष्मी मेडिकल, मझिआंव- गढ़वा रोड में डॉ विजय चंद्रवंशी व संजीवनी नर्सिंग होम सह रिसर्च सेंटर तथा मझिआंव-सुंडिपुर रोड में मां शारदा हड्डी क्लीनिक, वैष्णवी हड्डी हॉस्पिटल, मगध हड्डी हॉस्पिटल एवं संजीवनी हड्डी हॉस्पिटल का नाम शामिल है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें