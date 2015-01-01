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हादसा:केतार में असंतुलित कार की टक्कर से बच्चा घायल

केतारएक घंटा पहले
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प्रखण्ड परती- केतार मुख्य पथ पर छाताकुड़ गांव के समीप परती की तरफ से आ रही एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खेल रहे गिरजा साह का पोता यश कुमार (उम्र 6 वर्ष) को धक्का मारकर भागने की कोशिश किया।जहां पाचाडुमर गांव के पास उक्त असंतुलित कार को देखकर ग्रामीणों ने धर दबोचा। और इसकी सुचना केतार थाना को दी गई। सुचना मिलते ही थाना प्रभारी जयनाथ उरांव ने उक्त कार को जब्त कर थाना ले गये। वही घायल लड़के का इलाज स्थानीय क्लिनिक में किया जा रहा था।

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