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दुखद:फुटबॉल खिलाड़ी के निधन पर शोकसभा

गढ़वाएक घंटा पहले
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  • मुमताज खान वर्ष 1070 से 1990 तक प्रचलित फुटबॉल खिलाड़ी रहे थे

गढ़वा जिला खेल संघ के तत्वावधान में पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मुमताज अहमद खान के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य हो कि मुमताज अहमद खान का निधन इलाज के दौरान रिम्स में हो गया। जिनका जनाजे की नमाज कर्बला के मैदान में 11:00 बजे दिन में अदा किया गया। इसके बाद उंचरी कब्रिस्तान में सुपुर्द -ए- खाक किया गया।

मुमताज खान वर्ष 1070 से 1990 तक प्रचलित फुटबॉल खिलाड़ी रहे थे। शोक सभा में गढ़वा जिला खेल संरक्षक जुनाहुद्दीन खान, बास्केटबॉल संघ के सचिव धर्मराज भारती, हैंडबॉल के सचिव अभय सिन्हा, हॉकी संघ के सचिव संजय प्रताप देव, क्रिकेट संघ के सचिव पंकज चौधरी, सह सचिव चंदन पांडेय, फुटबॉल के कोच आनंद यादव, जंप रोप संघ के सचिव मीना बाड़ा आदि उपस्थित थे।

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