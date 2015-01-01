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क्राइम:बंदूक दिखाकर अपराधियों ने इंजीनियर की बाइक लूटी

केतारएक घंटा पहले
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  • लूटपाट और चोरी से लोगों में दहशत का माहौल

प्रखंड क्षेत्र में आए दिन लगातार चोरी और लूटपाट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जिसका ताज़ा उदाहरण गुरुवार को 12 बजे दिन में केतार कांडी मुख्य पथ पर नावाडीह गांव के समीप कर्बला एवं ईंट भट्टा के बीच एक मोटरसाइकिल सवार से मारपीट कर अपराधियों ने सुपर स्प्लेंडर बाइक और कागजात से भरा बैंग रिवाल्वर दिखाकर लुट लिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार भुक्त भोगी कस्टर्स कम्पनी के सर्विस इंजीनियर पंकज कुमार सिंह ने बताया की वे अपने घर मझिआंव थाना लोहरपुरवा गांव से कांडी केतार रोड से भवनाथपुर में पीएनबी बैंक में नोट मशीन मरम्मती करने जा रहे थे।

नावाडीह गांव के कर्बला के पास टॉयलट के लिए रूकें।इसी दौरान पहले से ही पीछा कर रहे तीन अपराधियों ने रिवाल्वर का भय दिखाकर हाथापाई कर बाइक और बैंग लेकर कांडी की तरफ़ फरार हो गए।सर्विस इंजीनियर पंकज कुमार केतार थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाते हुए अपराधियों पर कड़ी से कड़ी करवाई करने की मांग किया है।

गौरतलब है की केतार प्रखंड क्षेत्र में यह लूट पाट की कोई पहली घटना नहीं है इससे पूर्व भी अपराधियों द्वारा भगवान घाटी सहित अन्य क्षेत्रों से कई छोरी एवं यात्रियों के साथ मारपीट सहित लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। एक माह पूर्व भी पाचाडुमर गांव के युवक गुड्डू रजक से भगवान घाटी में मारपीट कर अपराधियों ने मोटरसाइकिल लुटा था, जिसका अभी तक उद्भेदन करने में पुलिस नाकाम रही।

पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग करने के बाद भी ऐसे घटना पर अंकुश नही लग रहा है मामले का उद्भेदन नही होने से अपराधियों का मनोबल बढ़ गई है और लगातार लूटपाट की घटनाएं हो रही है। जिससे प्रखण्ड क्षेत्र सहित आस पास के क्षेत्रों में भय का माहौल बना हुआ लोग सुनसान सड़कों एवं संध्या के समय भी भगवान घाटी रास्ते से गुजरने से बच रहे है। इस संबन्ध में थाना प्रभारी जयनाथ उरांव ने बताया पीड़ित के आवेदन के आलोक में जांच किया जा रहा है।

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