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मंगल टीका:डीसी को लगा टीका, बोले-कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित

गढ़वा2 घंटे पहले
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  • उपायुक्त समेत गढ़वा जिला के पदाधिकारियों को दी गई कोविड-19 की वैक्सीन

जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य जारी है। इसी क्रम में बुधवार को सदर अस्पताल गढ़वा में कोविड-19 कार्यों में लगे हुए जिला स्तरीय फ्रंटलाइन पदाधिकारियों व कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन देने की शुरुआत की गई। इसी क्रम में उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने टीका लगवा कर टीकाकरण की शुरुआत की। उपायुक्त ने सबसे पहले सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर में रजिस्ट्रेशन कराया। इसके बाद उन्हें कोविड-19 की वैक्सीन दी गई। इसके बाद उन्हें 30 मिनट के लिए ऑब्जरवेशन रूम में रखा गया।

10 पदाधिकारियों और कर्मियों को दी गई कोरोना की वैक्सीन, सभी को रखा गया था ऑब्जर्वेशन में

उपायुक्त के अलावा उप विकास आयुक्त सत्येंद्र नारायण उपाध्याय, गोपनीय शाखा के प्रभारी पदाधिकारी चंद्रजीत सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार, सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी दिनेश सुरीन, उप निर्वाचन पदाधिकारी अरुण उरांव सहित कुल 10 जिला स्तरीय पदाधिकारियों व कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। इसके साथ ही अन्य पदाधिकारियों व कर्मियों के वैक्सीनेशन का कार्य जारी रखा गया है। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद मुझे किसी प्रकार की समस्या महसूस नहीं हो रही है। यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। आम लोगों में फैल रही अफवाहों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आज कोरोना कार्यों में संलिप्त फ्रंटलाइन कर्मियों के रूप में कार्यरत जिला स्तरीय पदाधिकारियों व कर्मियों ने कोविड-19 टीकाकरण में सहयोग करते हुए वैक्सीन ली हैं। उसी प्रकार आम लोग भी अपनी बारी आने पर बेझिझक होकर वैक्सीन ले। जल्द ही कोरोना की वैक्सीन आम लोगों के लिए भी उपलब्ध होगी। ऐसे में आप सभी कोविड-19 का वैक्सीन अवश्य लें। जिससे हमारा जिला पूरी तरह से कोरोना महामारी से सुरक्षित हो सके। वहीं उप विकास आयुक्त ने फ्रंटलाइन कर्मियों और जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों में ना पड़ते हुए वैक्सीन अवश्य लें और दूसरों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। मौके पर सिविल सर्जन गढ़वा जे.पी. सिंह, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक, कर्मी समेत अन्य उपस्थित थे।

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