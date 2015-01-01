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औचक निरीक्षण:डीसी ने डंडई में योजनाओं का किया निरीक्षण, कहा- लापरवाही दिखी ताे अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

डंडई4 घंटे पहले
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जिले के उपायुक्त राजेश कुमार पाठक एवं उनकी टीम के द्वारा डंडई प्रखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं में हुई अनियमितता को लेकर औचक निरीक्षण किया गया। वही प्रखंड कार्यालय के वीडियो चेंबर में उपायुक्त ने योजनाओं से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। और संबंधित पदाधिकारियों को बुला कर योजनाओं में हुई अनियमितता की जानकारी ली।

इस दौरान प्रखंड कार्यालय में उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उरांव तथा प्रखंड के अन्य कर्मियों से प्रखंड में चल रहे विकास कार्यों के बारे में गहनता से पूछताछ किया। निरीक्षण के दौरान ही उपायुक्त से डंडई के किसानों ने मिलकर अपनी समस्या को रखा।किसानों ने कहा कि धान क्रय केंद्र डंडई ही नहीं रहने से हम लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। क्रय केंद्र मेराल में रहने के कारण हम लोगों का धान जल्द नहीं लिया जाता है। किसानों ने धान क्रय केंद्र डंडई खोलने की मांग किया। जिस पर किसानों को आश्वासन देते हुए उपायुक्त ने कहा कि यह समस्या मेरे संज्ञान में है।

जल्द ही विभाग से बात कर और डंडई में धान क्रय केंद्र खोलने का उपाय करवाया जाएगा। फिलहाल मेराल में धान खरीदने का कुछ निदान किया जा रहा है। वही ग्रामीणों ने उपायुक्त से मिलकर डंडई बाजार समिति, सोनेहरा बाजार, जरही बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा डंडई स्वास्थ्य केंद्र में एक का स्थाई डॉक्टर रखने की मांग तथा खाद्य आपूर्ति विभाग का एफसीआई गोदाम मेराल में है। उसे डंडई में कराने की मांग भी किया। उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने बताया कि जीवित व्यक्ति को कमीशन के चक्कर में मृत घोषित कर और उसका प्रधानमंत्री आवास योजना सूचि से नाम काटे जाने तथा प्रखंड मुख्यालय में चल रहे विभिन्न योजनाओं में अनियमितता की खबर प्रकाशित होने पर प्रखंड के समस्या के बारे में मैं आज अपने टीम के साथ पहुंचा।

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