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घटना:हाथी ने युवती को पटका सदर अस्पताल में भर्ती

गढ़वा2 घंटे पहले
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  • घटना के संबंध में बताया कि देर रात शौच के लिए घर से बाहर निकली थी

रमकंडा थाना क्षेत्र के बीजपुर गांव निवासी सनीचर कोरवा की पुत्री भगमणी कुमारी 12 वर्ष को हाथी पटकने से घायल हो गई है। उसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया कि देर रात शौच के लिए घर से बाहर निकली थी।

इसी बीच अचानक आपकी की आवाज सुनी जब तक वह भाग पाती तब तक हाथी ही उसे पटक दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद परिजनों के द्वारा घायल को उठाकर तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना में घायल के शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोट आई है। चिकित्सक अनुसार उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है।

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