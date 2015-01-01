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कार्रवाई:गढवा में शराब बेचते दो लोगों को उत्पाद विभाग ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल

गढ़वा2 दिन पहले
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  • साथ ही मौके से 30 लीटर महुआ की शराब भी जब्त किया गया

उत्पाद अधीक्षक सुजीत कुमार के निर्देश पर उत्पाद निरीक्षक कुलदीप कुमार के नेतृत्व में जिले के कांडी थाना क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में अवैध शराब बनाने व बेचने के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान सुंडीपुर गांव में महुआ शराब बेचते व लोगों को पिलाते हुए रामदास चौधरी व अनिल चौधरी को पकड़ा गया।

जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही मौके से 30 लीटर महुआ की शराब भी जब्त किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद निरीक्षक ने कहा कि कांडी थाना क्षेत्र के सुंडीपुर के अलावा पतीला, सेमौरा, सड़की आदि गांवों के विभिन्न टोलों पर भी छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि अवैध शराब को लेकर छापेमारी अभियान लगातार चलाया जाएगा। अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को जेल भेजने का काम किया जाएगा।

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