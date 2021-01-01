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कार्यक्रम:सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को दी विदाई

गढ़वा5 घंटे पहले
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  • कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चारण व दीप प्रज्वलित कर की गई

सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मिथिलेश रंजन दूबे के सम्मान में प्रखंड के सभी शिक्षकों के सहयोग से राजकीय कन्या मध्य विद्यालय पीपरा कला में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। शैलेश कुमार तिवारी,बेलाल अहमद सिद्दिकी व प्रधानाध्यापिका रिस्पी कुमारी के नेतृत्व में आयोजित विदाई समारोह में अतिथि के रूप में क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी संतोष गुप्ता व प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी रंभा चौबे मौजुद थे। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चारण व दीप प्रज्वलित कर की गई।

इस अवसर पर डीडीओ सह सेवानिवृत प्रधानाध्यापक मिथिलेश रंजन दूबे को सभी शिक्षकों की ओर से शॉल, सूटकेस व अंगवस्त्र आदि उपहार स्वरूप भेंट की गई। वहीं मंच पर मौजूद अतिथि को फूल माला, बुके व शॉल देकर सम्मानित किया गया। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे ने भी डीडीओ को साल देकर सम्मानित किया। वहीं क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी व प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को बुके प्रदान कर सम्मानित किया। झारखंड प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अरुण दूबे व शांतनु चौबे ने मंच संचालन किया। इस अवसर पर कृष्ण मुरारी पाण्डेय, रविन्द्र ओझा, जय दूबे, आलोक कुमार, दिलीप श्रीवास्तव, गोरखनाथ धर दूबे, सलमा बानो, सरोजनी, अनुराधा कुमारी, अलका, अजीत सिंह, नीलम लाल, आशुतोष रंजन, अनुजित कुमार, अजय तिवारी, प्रदीप श्रीवास्तव, बलदेव मिश्र, अरविंद दुबे, मुद्दसर नज़र, सुलेमान, आत्मा पाण्डेय, सुनील कुमार, मिथिलेश तिवारी, प्रतिज्ञा कुमारी, मंजुला कुमारी, विमला कुमारी,आलोक मौजूद थे।

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