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पहल:हजरत अब्दुल लतीफ बियाबानी की मजार का होगा सौंदर्यीकरण

गढ़वा2 दिन पहले
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  • झामुमो नेताओं ने सौंदर्यीकरण को लेकर लिया स्थल का जायजा, पेयजल मंत्री को दिया गया आवेदन

गढ़वा प्रखंड के हर मध्या गांव स्थित हजरत अब्दुल लतीफ बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह (अनजान शहीद) के मजार शरीफ का सुंदरीकरण व चौड़ीकरण किया जाएगा। इस मामले से संबंधित प्रदेश के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के निर्देश पर झामुमो के नेताओं ने मजार के पास पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

इस संबंध में रहबर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद खान ने कहा कि सोसाइटी के द्वारा प्रदेश के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पास गढ़वा प्रखंड के हर मध्या गांव स्थित हजरत अब्दुल लतीफ बियाबानी रहमतुल्ला अलैह के मजार का सुंदरीकरण व चौड़ीकरण कराने को लेकर प्रस्ताव रखा गया था।

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