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उद्घाटन:शू-मार्ट प्रतिष्ठान का उद्घाटन, हाजी मनउवर हुसैन ने कहा कि शू का व्यवसाय भी एक बेहतर व्यवसाय

गढ़वाएक घंटा पहले
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  • यदि ईमानदारी से इस व्यवसाय में परिश्रम किया जाए तो व्यवसायी काफी प्रगति करेगा

शहर के विद्या सिटी लॉन में शू मार्ट नामक नवीनतम प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया गया। शू मार्ट का उद्घाटन समाजसेवी डॉ. यासीन अंसारी साहब व हाजी मनउवर हुसैन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर डॉ. यासीन अंसारी ने कहा इस तरह का शू मार्ट खुलने से गढ़वा वासियों को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कहा कि गढ़वा में इस तरह के प्रतिष्ठान की सख्त जरूरत है। इस तरह के प्रतिष्ठान का अभाव रहने के कारण गढ़वा के लोगों को बेहतर कंपनी का शू खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ता है।

हाजी मनउवर हुसैन ने कहा कि शू का व्यवसाय भी एक बेहतर व्यवसाय है। यदि ईमानदारी से इस व्यवसाय में परिश्रम किया जाए तो व्यवसायी काफी प्रगति करेगा। शू मार्ट के प्रोपराइटर डब्ल्यू सिद्दिकी ने कहा कि उनके प्रतिष्ठान में हर कंपनी का शू उचित दाम पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि उनके प्रतिष्ठान में ग्राहकों की हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। ग्राहकों की पसंद के अनुसार शू उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर विधायक नसीम अख्तर, तनवीर आलम खान, मो. अरमान सिद्दिकी, असगर अली आदि उपस्थित थे।

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