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परीक्षा:इंटरमीडिएट संपूरक परीक्षा के प्रथम पाली में 12 और द्वितीय पाली में 67 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी

गढ़वाएक घंटा पहले
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  • झारखंड अधिविद परिषद परीक्षा की प्रथम पाली में एक और द्वितीय पाली में पांच परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे

झारखंड अधिविद परिषद के तत्वावधान में आयोजित इंटरमीडिएट संपूरक परीक्षा के दूसरे दिन के प्रथम पाली में 13 परीक्षार्थियों में 12 व द्वितीय पाली 72 में 67 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इस तरह प्रथम पाली में एक व द्वितीय पाली में पांच परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। विदित हो कि इंटरमीडिएट संपूरक परीक्षा को लेकर जिला मुख्यालय में तीन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

शांति निवास उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर प्रथम पाली में एक परीक्षार्थी ने परीक्षा दिया

इस क्रम में शहर के चिनिया रोड स्थित शांति निवास उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर प्रथम पाली में एक परीक्षार्थी ने परीक्षा दिया। जबकि द्वितीय पाली में 31 परीक्षार्थियों में 27 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। चार परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वही शालिग्राम मध्य विद्यालय सोनपुरवा परीक्षा केंद्र पर प्रथम पाली में दो परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया। जबकि द्वितीय पाली में सात परीक्षार्थियों में से छह परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इस परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षार्थी अनुपस्थित रहा। इसके अलावा सूरत पांडेय डिग्री कॉलेज परीक्षा केंद्र पर प्रथम पाली में 10 परीक्षार्थियों में से 9 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। एक परीक्षार्थी अनुपस्थित रहा। जबकि द्वितीय पाली में 34 परीक्षार्थियों में से 34 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी।

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