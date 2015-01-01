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प्रदर्शन:सेनानियों का दर्जा पाने के लिए झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने दिया धरना

गढ़वा2 दिन पहले
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  • मांगें पूरी नहीं होने पर 3 जनवरी को चक्का जाम, धरना में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा खयाल

झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा इकाई गढ़वा के लोगों ने मंगलवार को समाहरणालय के समक्ष स्वतंत्रता सेनानियों की दर्जा देने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। धरना के बाद मुख्यमंत्री के नाम एक सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया। कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व मास्क का प्रयोग कर लोग धरना में शामिल थे।

धरना को संबोधित करते हुए मोर्चा के जिला संयोजक वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि हमलोगों ने झारखंड अलग राज्य को लेकर लंबे समय तक लड़ाई लड़ने का काम किया है। आंदोलनकारियों के संघर्ष व बलिदान के बदौलत ही झारखंड अलग राज्य बना। मगर राज्य बने बीस वर्ष होने के बाद भी हमलोगों की सुध सरकार ने नहीं लिया।

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