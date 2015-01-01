पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

चौकसी:अपराधियों और उग्रवादियों पर पैनी निगाह रखें : एसपी

गढ़वा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
उपस्थित पुलिस पदाधिकारी।
  • पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे ने की अपराध समीक्षा, धनतेरस को ले विशेष ध्यान रखने का निर्देश

पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे ने गुरुवार को पुलिस लाइन में जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ अपराध व उग्रवाद की समीक्षा बैठक किया। एसपी ने अपराधियों व उग्रवादियों की गतिविधि पर अंकुश लगाने, सूचना तंत्र मजबूत करने, चौकीदार को एक्टिव करने, लंबित मामलों का निष्पादन त्वरित गति से करने, छापेमारी अभियान चलाकर अपराधियों को गिरफ़्तार करने, वारंट कुर्की का निष्पादन करने का निर्देश दिया है। साथ ही अवैध शराब बिक्री व बनाने के खिलाफ नियमित रूप से छापामारी करने, महिला अपराध में त्वरित कार्रवाई करने, वाहन जांच करने का निर्देश दिया है।

संदिग्ध लोगों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई करने व विभिन्न स्थानों पर अड्‌डेबाजी रोकने को कहा

धनतेरस को लेकर सजगता बरतने व सभी चौक चौराहों पर पैनी निगाह रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि संदिग्ध लोगों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर कार्रवाई करने और विभिन्न जगहों पर होने वाले अड्डेबाजी पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। एसपी ने कहा कि पर्व त्योहार के मद्देनजर सभी जगहों पर पूरी निगरानी करें। किसी भी परिस्थिति में समाज में अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ने शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पैनी नजर रखने का निर्देश दिया है।

वहीं जेल से छूटने वाले अपराधियों व उग्रवादियों पर भी नजर रखने का निर्देश दिया है। ताकि वे समाज में अशांति न फैला सकें। उन्होंने कहा कि पुलिस पदाधिकारी पूरी तन्मयता के साथ अपनी जवाबदेही का निर्वहन करें। कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

एसपी ने जिलेवासियों से भी जागरूक रहने और किसी भी प्रकार की सूचना तुरंत देने की अपील की है। बैठक में एसडीपीओ बहामन टूटी, मुख्यालय डीएसपी दिलीप खलखो, गढ़वा इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह सहित जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें