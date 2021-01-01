पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्राथमिकी दर्ज:केतार पुलिस ने नाबालिग जोड़े को लिया हिरासत में

केतार4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • लिखित आवेदन देते हुए आरोपी नाबालिग लड़का पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी

पुलिस के द्वारा एएसआई धनेश्वर मोची के नेतृत्व में उत्तरप्रदेश के रेणुकूट से नाबालिग जोड़े को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत गढ़वा भेज दिया। गौरतलब है की प्रखंड क्षेत्र के परती गांव की नाबालिग लड़की को उत्तरप्रदेश का नाबालिग लड़का पंद्रह दिन पूर्व घर से लेकर फरार हो गया था। जिसकी शिकायत लड़की के परिजनों ने केतार थाना को लिखित आवेदन देते हुए आरोपी नाबालिग लड़का पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आवेदन के आलोक में केतार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जगह जगह पर छापेमारी कर रही थी लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली थी।

शनिवार को केतार पुलिस को गुप्त सूचना मिली की दोनों नाबालिग लड़का लड़की उत्तरप्रदेश के रेणुकूट शहर में रह रहे हैं। गुप्त सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राज बल्लभ कुमार ने छापेमारी दल का गठन कर स्थानीय पुलिस की मदद रेणुकूट से दोनों नाबालिग लड़की और लड़का क गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत गढ़वा भेज दिया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser