पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

हादसा:गढ़वा में दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर में खलासी की मौत, 2 घायल

गढ़वाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
गढ़वा-अंबिकापुर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक।
  • गढ़वा और बंशीधर नगर में अलग-अलग हुई दुघटनाओं में एक की माैत और सात लोग घायल

गढ़वा-अंबिकापुर एनएच 343 पर हुरदाग गांव के पास हाइवा और ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत में एक खलासी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जबकि एक चालक व खलासी गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक सोनभद्र के दुद्धी थाना क्षेत्र के रनू गांव निवासी अर्जुन प्रजापति का पुत्र उमेश प्रजापति 30 वर्ष का नाम शामिल है।

जबकि इस घटना में घायल ट्रक चालक रमकंडा थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव निवासी भुनेश्वर प्रजापति का पुत्र दिलीप प्रजापति 20 वर्ष, दूसरे ट्रक खलासी डंडई थाना क्षेत्र के बोलिया गांव निवासी भोला पासवान का पुत्र सूरज कुमार 20 वर्ष का नाम शामिल है।

घटना के संबंध में दिलीप प्रजापति ने बताया कि यह लोग छत्तीसगढ़ से गढ़वा की ओर आ रहे थे। उसी बीच हुरदाग गांव के पास सामने से आ रही एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दिया। जिससे दोनों ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जिसमें दोनों ट्रक पर सवार चालक व खलासी को गंभीर चोट आई है।

हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया

घटना के बाद आसपास के लोगों के सहयोग से सभी घायलों को इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल लाया गया। जहां खलासी उमेश प्रजापति की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। चिकित्सकों के अनुसार दिलीप प्रजापति व सूरज कुमार की गंभीर अवस्था को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया।

बंशीधर नगर में अनियंत्रति बाइक के पलटने से तीन लोग घायल

राष्ट्रीय राजमार्ग 75 पर महदे इया ग्राम के निकट अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल गिरने से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।घायलो का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया।घायलो में दिलीप चंद्रवंशी, उनके पुत्र गोलू कुमार व पुत्री साक्षी कुमारी के नाम शामिल है। घायल दिलीप चंद्रवंशी की पत्नी ने बताया कि वे लोग मेराल से जमुआ ग्राम जा रहे थे। इसी क्रम में महदेइया के निकट मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिरने से तीनों लोग घायल हो गए। उन्हें भी हल्की चोट आई है।

गढ़वा में दुर्घटना में दो लोग घायल

गढ़वा निवासी निरंजन पासवान 28 वर्ष व साबिर अंसारी 21 वर्ष मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल हो गया है।दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घायल निरंजन पासवान ने बताया कि वे लोग रंका की ओर से गढ़वा आ रहे थे। उसी बीच पचपड़वा गांव के पास एक कुत्ता बचाने के क्रम में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिससे गिरकर दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों के सहयोग से दोनों घायलों को उठा कर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना में दोनों घायलों के शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोट आई है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें