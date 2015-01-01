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कार्रवाई:लगातार तीसरे दिन शराब भट्ठी को किया ध्वस्त, एक आरोपी गिरफ्तार

बंशीधर नगरएक घंटा पहले
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  • शराब बनाने और बेचने वालों पर बंशीधर नगर पुलिस की कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बंशीधर नगर के थाना प्रभारी लाल बिहारी प्रसाद के नेतृत्व में लगातार तीसरे दिन थाना क्षेत्र के गंगटी गांव में गुरुवार की शाम में अवैध शराब माफिया के विशेष छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी अभियान के दौरान अवैध शराब निर्माण में जुटे एक आरोपी को गिरफ्तार कर गढ़वा जेल भेज दिया। बंशीधर नगर पुलिस ने 15 लीटर महुआ शराब जप्त किया साथ ही 50 किलो जावा महुआ एवं शराब बनाने के उपकरण को पुलिस के द्वारा नष्ट कर दिया गया।

शराब बनाने तथा बेचने के आरोप में गंगटी गांव निवासी रामनाथ साह को गिरफ्तार कर गढ़वा जेल भेज दिया। थाना प्रभारी लाल बिहारी प्रसाद थाना अवैध महुआ शराब का कारोबार फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। अवैध महुआ शराब निर्माताओं के खिलाफ निरंतर छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी दल में सहायक अवर निरीक्षक विश्वनाथ हेंब्रम सहित महिला तथा पुरुष पुलिस बल के जवान शामिल थे।

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