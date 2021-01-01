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हादसा:लॉरी ने 3 वाहनों को मारी टक्कर, चालक गिरफ्तार

गढ़वा5 घंटे पहले
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  • घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि लॉरी टंडवा की ओर जा रही थी

शहर के दानरो नदी के पास एक लॉरी ने तीन वाहनों को धक्का मारा। जिन वाहनों को धक्का लगा। उसमे एक बोलेरो व दो कार शामिल है। इस घटना में बोलेरो का एक साइड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। जबकि शेष दो कार को हल्की क्षति हुई थी।

घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि लॉरी टंडवा की ओर जा रही थी। जबकि बोलेरो व कार टंडवा की ओर से आ रही थी। इसी बीच दानरो नदी के पास उक्त वाहनों में टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि लॉरी चालक नशे में धुत था। घटना के बाद लॉरी चालक को गढ़वा थाना के हवाले कर दिया गया।

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