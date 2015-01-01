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वाहन जांच चेकिंग:चेकिंग अभियान चलाकर कई वाहनों को पकड़ा गया, गढ़वा में अलग-अलग जगह पर चला अभियान

गढ़वा4 घंटे पहले
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पुलिस ने जिले के अलग-अलग जगह पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर कई वाहनों को पकड़ा है। इसकी जानकारी देते हुए एसडीपीओ वाहमन टूटी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्रीकांत रमेश राव खोत्रे के निर्देश पर अपराध की रोकथाम तथा अपराधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए जिले के सभी थाना/ओ पी क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर जगह बदल बदल कर लगातार वाहन चेकिंग/एन्टी क्राइम चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में रमना थाना अंतर्गत अलग अलग जगहों पर जांच के क्रम कुल 13 वाहनो को जब्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि जब्त वाहन को कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भेजा गया है। इसमें 9 दो पहिया वाहन, 2 चार पहिया वाहन एवं 2 तीन पहिया शामिल हैं। ने बताया कि जिस वाहन को पकड़ा गया है। बिना हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग, ओवरलोडिंग, रेस ड्राइविंग आदि शामिल है। उन्होंने बताया कि इसके अलावे गढ़वा शहर थाना अंतर्गत भी अलग अलग जगहों पर वाहनों की जांच किया गया है वाहन चेकिंग में सभी तरह के वाहन दो पहिया, तीन पहिया,चार पहिया शामिल है। उन्होंने बताया कि वाहन जांच अभियान अभी लगातार चला जाएगा। गढ़वा शहर में भी जगह जगह पर वाहन जांच चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

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