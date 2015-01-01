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हैवानियत:दहेज के लिए विवाहिता की गला दबा कर हत्या, पति को पुलिस ने पकड़ा

गढ़वा2 दिन पहले
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  • गढ़वा थाना क्षेत्र के दिलदाग गांव की घटना, पिता ने कराई एफआईआर

गढ़वा थाना क्षेत्र के दिलदाग गांव निवासी राकेश शर्मा की पत्नी मुन्नी देवी 20 वर्ष की ससुराल वालों ने बुधवार काे गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने सूचना के बाद शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया।

घटना के संबंध में मृतक के पिता कृष्णा शर्मा ने बताया कि उन्हाेंने अपनी पुत्री का विवाह तिलदाग गांव निवासी राकेश शर्मा के साथ 2 वर्ष पूर्व किया था। विवाह के 2 महीने के बाद से ही उसके पति राकेश शर्मा, मोतीलाल शर्मा, सुषमा देवी, ममता देवी, सूर्य देव शर्मा, सोनू शर्मा आदि लोगों द्वारा मुन्नी देवी को लगातार दहेज व मोटरसाइकिल की मांग करते हुए मारपीट की जाती थी।

इस घटना को लेकर गांव में कई बार पंचायती भी की गई थी। बुधवार सुबह 4:00 बजे राकेश शर्मा व उसके परिवार वालों के द्वारा मारपीट कर गला दबाकर मुन्नी की हत्या कर दी गई। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने कहा कि तिलदाग गांव में महिला के साथ मारपीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस मामला दर्ज कर मृतक के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

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