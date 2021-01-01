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झांसा:बेटी की शादी, घर और जेवर खरीदने के लिए जमा किए थे पैसे, कंपनी लेकर भागी

बंशीधर नगर4 घंटे पहले
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  • बंशीधर नगर में ज्यादा ब्याज व रकम दोगुना करने की लालच में जिंदगी भर की कमाई लुट गई

कम समय में ज्यादा ब्याज व रकम दोगुना होने के लालच में कई लोगों की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई चिटफंड कंपनियों में फंसी हुई है। बंशीधर नगर प्रखंड से रेनबो कंपनी द्वारा रिकरिंग डिपॉजिट, मासिक डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से करीब एक करोड़ से अधिक ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। इसका खुलासा रविवार को उस समय हुआ जब प्रखंड के सोनबरसा गांव के दर्जन भुक्तभोगी एकत्रित होकर आक्रोश व्यक्त करते हुए हंगामा करने लगे।

इस दौरान भुक्तभोगी महताब आलम, सर्फूअल्लाह अंसारी, मोहम्मद हुसैन, नुसरत बीबी, रुखसाना खातून, अशोक पाल, रुद्रा देवी, प्रमिला देवी सहित अन्य ने बताया कि वर्ष 2014 में रेनबो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा हम लोगों से रे करिंग डिपाजिट के माध्यम से 3हज़ार से लेकर 2 लाख तक जमा करवाया गया था। जिसका अवधि कुछ लोगों का 2019 में ही पूरा हो गई है और कुछ लोगों का अभी भी इस वर्ष पूरा होने वाला है, लेकिन जिन लोगों का अवधी वर्ष पूरा हो गया है। कंपनी द्वारा आज तक लिया गया डिपाजिट राशि और मैच्योरिटी राशि वापस नहीं किया गया।

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