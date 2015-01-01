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मांग:नपं ने डीआरएम से नगरउंटारी स्टेशन का नाम बदलने, सुंदरीकरण कराने को कहा

बंशीधर नगरएक घंटा पहले
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नगर पंचायत अध्यक्ष विजया लक्ष्मी देवी एवं धीरेंद्र चौबे ने डीआरएम आशीष बंसल को मांग पत्र सौंपकर नगर उंटारी रेलवे स्टेशन का नाम परिर्वतन एवं स्टेशन का सुंदरीकरण और रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। इससे पूर्व नपं अध्यक्ष ने डीआरएम को श्री बंशीधर जी तस्वीर भेंट कर उनका स्वागत किया।

उपरोक्त दोनों ने डीआरएम को सौंपे मांग पत्र के माध्यम से श्री बंशीधर नगर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से अवगत कराते हुए लिखा है कि गढ़वा रोड-चोपन रेलखंड पर स्थित नगर उंटारी (श्री बंशीधर नगर) को झारखंड राज्य का प्रमुख तीर्थस्थल श्री बंशीधर धाम कहा जाता है। यहां पर श्री बंशीधर जी की 32 मन की स्वर्ण प्रतिमा के साथ राधिका जी की भी अद्वितीय प्रतिमा विराजमान है। इतिहासकारों और किवदंतियों के अनुसार यहां भगवान श्री बंशीधर जी स्वयं अपनी इच्छानुसार पधारे हैं और विराजमान हुए हैं।

इसलिए श्री बंशीधर मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। 32 मन विशुद्ध स्वर्ण धातु की श्री बंशीधर जी की मन को मोह लेने वाली आदमकद प्रतिमा की तरह देश दुनियां में दूसरी कोई प्रतिमा नहीं है। श्री बंशीधर जी के यहां विराजमान होने के कारण नगर उंटारी (श्री बंशीधर नगर) की पहचान देश और दुनियां भर में है।ऐसी प्रतिमा पूरी दुनियां में कहीं नहीं है, लिहाजा यहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु आते जाते हैं।

नाम नहीं बदले जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है कि नगर उंटारी का नाम बदलकर श्री बंशीधर नगर हो गया है, लेकिन अभी तक रेलवे स्टेशन पर नगर उंटारी की जगह नए नाम श्री बंशीधर नगर नहीं हुआ है। और न ही ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को प्रकाश में लाने के लिए श्री बंशीधर मंदिर के प्रारूप को स्टेशन पर दर्शाने और इस ख्याल व्यापक सुंदरीकरण की दिशा में रेलवे की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है।

इतने बड़े ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले स्थान का रेलवे के धार्मिक और पयर्टन मानचित्र में शामिल नहीं किया जाना भी दुःखद है। नगर उंटारी में रेलवे स्टेशन के पश्चिम और दक्षिण में रेलवे की काफी जमीन खाली पड़ी है। जिसका असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण कर लिया है। रेलवे द्वारा उक्त जमीन का उपयोग में नहीं लाना और उसका अतिक्रमण किये जाने को दुःखद बताया है।

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