पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

एजुकेशन:15 दिसंबर तक ऑनलाइन होगा नामांकन : प्राचार्य

गढ़वाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य चंद्रबली ने बताया कि विद्यालय के वर्ग छह मैं नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 दिसंबर तक किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के वर्ग 6 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालय में पांचवी कक्षा में अध्ययनरत बच्चे ही वर्ग छह के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले की उम्र 1 मई 2008 से 30 अप्रैल 2012 के बीच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि विशेष जानकारी के लिए नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www. navodaya.gov.in पर विशेष जानकारी उपलब्ध होगी। प्रचार ने बताया कि वर्ग 6 में नामांकन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित थी, जिसे बढ़ाते हुए 15 दिसंबर कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें