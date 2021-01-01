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अतिक्रमण:सोनेहरा और जरही हाट बाजार की जमीन पर कब्जा करने वाले 41 लोगों को भेजा नोटिस

डंडई2 घंटे पहले
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  • अंचलाधिकारी सोमा उरांव ने बताया कि सोनेहरा व जरही हाट बाजार का जमीन को अतिक्रमण किया गया

डंडई प्रखंड के सोनेहरा व जरही हॉट बाजार का लंबे समय से अतिक्रमित सरकारी जमीन की मापी के बाद डंडई सीओ ने 41 लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। सीओ सोमा उरांव ने चिन्हित किए गए अतिक्रमणकारियों को 5 फरवरी 2021 तक दोनों बाजार समिति के जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया है। जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी सोमा उरांव ने बताया कि सोनेहरा व जरही हाट बाजार का जमीन को अतिक्रमण किया गया है। जिससे आम आवाम, छोटे-छोटे व्यवसायिक और किसानों को बाजार लगाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा जानकारी मिला था कि हॉट बाजार के जमीन पर अतिक्रमणकारियों का खौफ बढ़ गया है। वे मनमानी तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर मकान बना लिए हैं। कहा की सरकारी अमीन द्वारा मापी किया गया।

जिसमें दोनों जगह को मिलाकर 41 व्यक्तियों द्वारा कब्जा करने की रिपोर्ट मिली थी। जिसका मध्य नजर रखते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। कहा की सोनेहरा में सरकारी जमीन का अवैध कब्जा कर खपरैल व सीटानुमा मकान बनाने वालों में बिंदेश्वरी प्रजापति, मनदीप शाव, शंभू साव, राम अवध साव, रामजी साव, बैजू शाव, अनिल साव, जैनेद्र सिंह, शिव साव, प्यारी विश्वकर्मा ,बाल विनोद सिंह ,श्रीराम चंद्रवंशी, यासीन खान, मुश्ताक खान, मोहिद्दीन खान, शंभू नाथ सिंह, विनोद केसारी, कलामुद्दीन अंसारी, डॉ प्रमोद कुमार सिंह, विनोद सिंह, कमरुद्दीन अंसारी ,राम अवध साव, कमरुद्दीन खान, मनदीप सिंह, राम जी साव का नाम शामिल है। वहीं जरही हॉट बाजार का अतिक्रमण करने वालों में भोला साव, सरयू भुइयां, झाउल भुइयां, विगन साव, टहल साव, तेतर भुइयां ,शिवनाथ साव, पृथ्वी साव, सरयू ठाकुर, महेंद्र ठाकुर, संजय ठाकुर, सुरेंद्र पासवान, उमेश शाह, विगन शाह, रामसागर राम, शंभू साह का नाम शामिल है।

उन्होंने बताया कि उक्त सभी लोगों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नोटिस दिया गया है। यदि उक्त सभी लोग अपनी स्वेच्छा से अतिक्रमण मुक्त नहीं करते हैं तो बलपूर्वक दोनों बाजार के अतिक्रमण किए गए भूमि को मुक्त कराया जाएगा। मालूम हो कि सोनेहरा और जरही हॉट बाजार का शुरुआती सन 1914 ईस्वी में रंका राज गिरवर प्रसाद सिंह ने किया था। धीरे-धीरे अतिक्रमणकारियों के द्वारा बाजार की जमीन पर कब्जा कर मकान बना दिया गया ।जिससे बाजार का क्षेत्रफल संकीर्ण हो गया है । बताया गया कि यहां प्रखंड का सबसे पुरानी बाजार सोनेहरा और जरही है। सोनेहरा हॉट बाजार का जमीन 0.99 एकड़ व जरही का 1.59 एकड़ भूमि है।

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