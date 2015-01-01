पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

परेशानी:सरकारी स्तर पर नहीं खुला धान क्रय केंद्र, सभी किसान परेशान

बड़गड़4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • अपने कृषि उत्पाद को औने पाैने दाम में क्षेत्र के साहूकारों के हाथों बेचने को मजबूर हैं सभी किसान

प्रखंड में अभी तक सरकारी स्तर पर घान क्रय केंद्र नहीं खोला जा सका है। जिस कारण यहां के किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने कृषि उत्पाद को औने पाैने दाम में क्षेत्रिय साहूकारों के हाथों बेचने को मजबूर हैं। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के बीच कृषक काफी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं।

किसान लागत से कम मूल्य पर धान बेचने को विवश हो गए हैं। एक तरफ सरकार कृषकों की आय को दुगनी करने की बात कहती है। वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इसके लिए योजनाएं भी चलाई जा रही है। बावजूद इसके किसानों के कृषि उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जिस कारण किसान हताश हो कर बाजार में धान बेचने को विवश हो गए है।

वर्तमान में 11 से 12 रुपए किलो बिक रहा है धान, बाहर के राइस मिलों में भेज रहे हैं व्यापारी
वर्तमान में बड़गड़ बाजार में साहूकारों द्वारा 11 से 12 रुपए प्रति किलो की दर से धान की खरीदारी की जा रही है। बताते चलें की साहूकारों द्वारा यहां का धान ट्रकों के जरिये डालटनगंज, रांची आदी सहित अन्य राज्यों में स्थित राइस मिलों में भेजी जा रही है। यहां के किसान कृषि कार्य कर अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहीं साहूकार मालामाल हो रहे हैं।

किसान सोमा टोप्पो, अंताज अंसारी, गोपाल तिवारी, पृथ्वी टोप्पो आदी ने बताया की धान को पैदा करने में काफी लागत लगानी पड़ती है व उतना ही श्रम करना पड़ता है। खेतों की जुताई के साथ ही महंगे बीज, खाद, किट नाशक दवा व मजदूरी में काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। उन्होंने कहा की सरकार द्वारा धान की खरीदी नहीं किए जाने के कारण साहूकारों के पास धान बेचने से उसका लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रही है। उन्होंने धान खरीद की सरकारी नीति को गलत बताया है। इधर बड़गड़ बीडीओ विपिन कुमार भारती ने पूछे जाने पर बताया की सरकार की ओर से धान खरीदी के लिए अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। निर्देश मिलने के बाद ही धान की खरीदी की जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें