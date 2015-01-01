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धरना:भ्रष्ट पदाधिकारियों के कारण परेशान है जनता- प्रभात दुबे

गढ़वा2 दिन पहले
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  • चार सूत्री मांगों पर युवा कांग्रेस ने दिया धरना

युवा कांग्रेस की ओर से प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार सहित चार सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को जिले के बरडीहा प्रखंड मुख्यालय पर प्रखंड अध्यक्ष शिवप्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के बाद उपायुक्त के नाम मांग पत्र बरडीहा बीडीओ को सौंपा गया। धरना में मुख्य रूप से युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रभात कुमार दुबे उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी की कार्य शैली के कारण प्रखंड मे त्राहिमाम मचा हुआ है। आज हमलोग प्रखंड व अंचल के अधिकारियों को जगाने आये हैं अगर बावजूद इसके सुधार नही होती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर भी उतरने से गुरेज नही करेंगे।

उन्होंने कहा कि मजदूरो से जाॅब कार्ड खोलने के बदले मे 500 रुपए मांगा जाना और प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों से 15-20 हजार रुपये तक की घुस लिया जाना बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा पोषित भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा लुट खसोट से महा गठबंधन सरकार की बदनामी हो रही है। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष शिवप्रसाद गुप्ता ने कहा कि नीलगाय की आतंक से किसान परेशान हैं। जिस पर जिला प्रशासन को पहल करनी चाहिए। बृद्धापेंशन, राशनकार्ड से नए लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। मांग पत्र में प्रखंड स्थित स्वास्थ्य केंद्र में अविलंब चिकित्सकों की नियुक्ति करने, प्रखंड के बिजली से वंचित गाँव/टोले को बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने, गरीबों को चिन्हित कर राशनकार्ड और पेंशन का लाभ देने और पंचायत से लेकर प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने जैसी मांगें शामिल है।

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