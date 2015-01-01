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  • Preparation For Matriculation And Intermediate Supplementary Examination Completed, 1744 Matriculation And 914 Intermediate Candidates Will Be Included.

तैयारी:मैट्रिक और इंटरमीडिएट की संपूरक परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी, मैट्रिक के 1744 और इंटरमीडिएट के 914 परीक्षार्थी होंगे शामिल

गढ़वाएक घंटा पहले
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गोविंद उच्च विद्यालय गढ़वा।
  • 9 से होने वाली माध्यमिक परीक्षा के लिए पांच-छह से शुरू होने वाली इंटर की परीक्षा के लिए तीन केंद्र बने

(लव कुमार दूबे) जिले में संपूरक माध्यमिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा तैयारी पूरी कर लिया गया है। जिले में 9 नवंबर से शुरू होने वाले माध्यमिक परीक्षा के लिए पांच और छह नवंबर से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए तीन परीक्षा केंद्र बनाया गया है। मैट्रिक की परीक्षा में 1744 और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 914 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों की निगरानी सीसीटीवी से किया जाएगा। मैट्रिक परीक्षा के लिए गोविंद उच्च विद्यालय गढ़वा, बालिका उच्च विद्यालय गढ़वा, प्लस टू उच्च विद्यालय बंशीधर नगर, मुखदेव उच्च विद्यालय मझिआंव और प्लस टू उच्च विद्यालय रंका में केंद्र बनाया गया है।

पहली पाली में हिंदी ए और बी विषय की और दूसरी पाली में उर्दू विषय की परीक्षा ली जाएगी

जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए शालिग्राम मध्य विद्यालय सोनपुरवा गढ़वा, शांति निवास विद्यालय गढ़वा व सूरत पांडेय कॉलेज गढ़वा में सेंटर बनाया गया है। मैट्रिक की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से अपराह्न 12:45 बजे तक व अपराह्न 1:45 बजे से शाम 5 बजे तक ली जाएगी।

वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा सुबह 9:45 बजे से अपराह्न एक बजे तक व अपराह्न दो बजे से शाम 5:15 बजे तक ली जाएगी। मैट्रिक परीक्षा 9 नवंबर से शुरू होगी। जिसमें पहली पाली में हिंदी ए व बी विषय की और दूसरी पाली में उर्दू विषय की परीक्षा ली जाएगी।

कोरोना को लेकर किया जाएगा नियमों का पालन

कोरोना को लेकर सरकार के नियमों का पालन किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग किया जाएगा। वहीं सेनेटाइजर की भी व्यवस्था किया गया है। परीक्षा हॉल में छह फीट की दूरी का पालन करते हुए एक बेंच पर एक-एक परीक्षार्थियों को बैठाने की व्यवस्था किया गया है।

कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से होगी परीक्षा : डीईओ

ज़िला शिक्षा पदाधिकारी राम प्रसाद मंडल ने कहा कि मैट्रिक व इंटरमीडिएट की संपूरक परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। वहीं सेनिटाइजर का भी व्यवस्था जैक द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से ली जाएगी। इसके लिए सभी केंद्राधीक्षकों को दिशा-निर्देश दिया जा चुका है।

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