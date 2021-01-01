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चेतावनी:छात्र-छात्राओं के लिए कॉलेज में की जाए पानी-काॅमन रूम की व्यवस्था

गढ़वा2 घंटे पहले
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  • अभाविप के प्रतिनिधियों ने नामधारी महाविद्यालय के प्राचार्य अखिलानंद पांडेय से मिलकर रखी मांगें
  • कार्यशैली सुधारे कॉलेज प्रशासन, नहीं तो होगा आंदोलन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गढ़वा का प्रतिनिधि मंडल पलामू विभाग संयोजक निशांत चतुर्वेदी के नेतृत्व में स्थानीय नामधारी महाविद्यालय के प्राचार्य अखिलानंद पांडेय से मुलाकात किया। अभाविप कार्यकर्ताओं ने कहा कि नामधारी महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय में 2016 के छात्र संघ चुनाव के बाद जीते हुए पदाधिकारियों के द्वारा खरीदे गए समान गायब है। प्राचार्य से पूछने पर उन्होंने समान के बारे में जानकारी नहीं दे पाए।

इतना ही नहीं नामधारी महाविद्यालय प्रशासन संस्थागत पैसों का खुलेआम बंदरबांट कर रही है। महाविद्यालय में विगत तीन महीनों में तीन बार महाविद्यालय में पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है। महाविद्यालय प्रशासन नैक के नाम पर पैसों का दुरुपयोग कर रहा है। महाविद्यालय के ही दूसरी भूमि का मिट्टी काट कर कैंपस में पुनः तीसरी बार डाला जा रहा है।

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