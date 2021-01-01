पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भ्रमण:वैज्ञानिक ने कोरवाडीह गांव का भ्रमण किया

गढ़वा5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • वे किसानों को दलहन, तेलहन व सब्जी आदि में लगे रोगों के उपचार के बारे में बताया

कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के वरीय वैज्ञानिक डॉ अशोक कुमार व डॉ सुधीर कुमार झा ने गढ़वा प्रखंड के कोरवाडीह गांव का भ्रमण किया। इस दौरान वे किसानों को दलहन, तेलहन व सब्जी आदि में लगे रोगों के उपचार के बारे में बताया।

इस क्रम में कोरवाडीह गांव के किसान कमरुद्दीन अंसारी के खेत में लगे फरशबीन, आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, सरसों, गेहूं व अरहर आदि का निरीक्षण किया। साथ ही प्रक्षेत्र दिवस भी मनाया। इस अवसर पर नवाजिश अंसारी, रशीद अख्तर, खालिद अंसारी, खालिक, वकार अहमद, अब्दुल मोत्तलिब आदि उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser